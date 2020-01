Cérémonie de commémoration et d’inhumation des restes de 27 soldats volontaires vietnamiens tombés au Cambodge et dans d’autres localités vietnamiennes. Photo: baomoi.com

Binh Phuoc (VNA) - Une cérémonie de commémoration et d’inhumation des restes de 27 soldats volontaires vietnamiens tombés au Cambodge et dans d’autres localités vietnamiennes a eu lieu le 20 janvier au cimetière des Morts pour la Patrie de la province méridionale de Binh Phuoc.

Lors de la cérémonie, Mme Tran Tuyet Minh, cheffe de la Commission de Propagande et de l'Éducation du Comité provincial du Parti, a exprimé sa reconnaissance profonde devant le sacrifice des soldats morts pour la Patrie, contribuant à la paix du pays et au développement des relations de solidarité entre le Vietnam et le Cambodge.

Elle a affirmé que la province de Binh Phuoc avait accordé une attention particulière aux activités de reconnaissance des personnes méritantes, à la recherche et à l’exhumation des restes des soldats tombés.

Au cours de la saison sèche 2019-2020, l'équipe K72 du commandement militaire de la province de Binh Phuoc a recueilli 27 restes de soldats, dont 25 aux provinces cambodgiennes et deux dans des localités vietnamiennes. -VNA