Lors de l'exposition des industries de soutien Vietnam-Japon. Photo: VietnamPlus

Hanoï (VNA) - La 10e exposition des industries de soutien Vietnam-Japon (SIE) et la 14e exposition internationale des technologies de fabrication de pièces industrielles (VME) se sont ouvertes mercredi matin 9 août à Hanoï.



Ces deux événements sont co-organisés par le Département de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, le bureau de représentation de l'Organisation du commerce extérieur du Japon (JETRO) à Hanoï et la compagnie Reed Tradex Vietnam.



Ils visent à resserrer les relations commerciales des entreprises vietnamiennes et japonaises spécialisées dans les industries de soutien, ainsi que de promouvoir le développement du secteur de la fabrication industrielle au Vietnam.

Photo: VietnamPlus



Les expositions, qui se poursuivent jusqu’au 11 août, voient la participation de plus de 200 marques en provenance de 20 pays et territoires.



Le représentant en chef du bureau de JETRO à Hanoï, Takeo Nakajima, a déclaré que 22 entreprises japonaises avaient exprimé leur désir de trouver des partenaires locaux et que 28 fabricants vietnamiens souhaitaient présenter leurs produits aux entreprises japonaises.



Grâce à ces expositions, JETRO souhaite contribuer au développement des industries de soutien au Vietnam et aider les entreprises japonaises à rechercher des fournisseurs appropriés, a-t-il déclaré.



Selon Watanabe Shige, vice-ambassadeur du Japon au Vietnam, le gouvernement et les entreprises japonais soutiennent le développement des industries de soutien au Vietnam, ajoutant que les investisseurs japonais en opération au Vietnam s'attendaient à une amélioration des technologie et de la gestion de la qualité chez leurs partenaires vietnamiens.-VNA