Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - La Stratégie nationale sur le développement des industries culturelles est un grand effort du Vietnam dans la mise en œuvre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Christian Manhart, représentant en chef de l'UNESCO au Vietnam, a donné cette estimation lors d’un séminaire scientifique intitulé "Évaluer 5 ans de mise en œuvre de la stratégie de développement de l’industrie culturelle pour la période 2016-2021", qui s'est tenu le 12 septembre au Musée de Hanoï.

Il a déclaré que le développement de l'industrie culturelle était l'un des facteurs clés de la croissance économique, contribuant à la croissance du PIB par la création d'emplois et l'ouverture de nouveaux marchés. Le Vietnam réussira s'il mobilise correctement les ressources culturelles et intellectuelles et les technologies modernes pour créer des produits et services culturels diversifiés et attrayants.

En fait, Hanoï est la première ville du Vietnam à rejoindre le Réseau des villes créatives de l'UNESCO. Depuis, Hanoï arrive en tête dans le développement des industries créative et culturelle, utilisant activement ce réseau pour les échanges et la coopération internationale.

Le séminaire scientifique intitulé "Évaluer 5 ans de mise en œuvre de la stratégie de développement de l’industrie culturelle pour la période 2016-2021" à Hanoï. Photo : VNA



Christian Manhart a exprimé sa joie de voir que d'autres villes du Vietnam étaient en train de postuler pour devenir membres du réseau. Cette plateforme internationale contribuera grandement au développement des industries créatives et culturelles au Vietnam, a-t-il estimé.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet, s'attend à ce que le séminaire marque un nouveau tournant dans le développement des industries culturelles du Vietnam. C’est le moment où les industries culturelles vietnamiennes sont correctement investies pour devenir la force motrice et l’objectif du développement durable.

Le 8 septembre 2016, le Premier ministre a rendu publique la décision n° 1755/QD-TTg approuvant la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam jusqu'en 2020, avec une vision à l'horizon 2030, définissant l’objectif que les industries culturelles contribueront à environ 3 % du PIB en 2020. - VNA