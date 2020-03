La Garde côtière sud-coréenne cherche des membres d'équipage à bord d'un bateau de pêche qui a pris feu le 20 novembre dans les eaux à l'ouest de l'île de Jeju. Photo: Yonhap

Séoul (VNA) - Après l'incendie d'un bateau de pêche près de Jeju le matin du 4 mars faisant six disparus dont cinq Vietnamiens, l’ambassade du Vietnam en République de Corée a contacté et travaillé avec la Garde côtière de la zone Seogwipo et les agences concernés pour mettre à jour les informations détaillées et informer les familles des victimes.

Le même jour, le ministère des Affaires étrangères a chargé l'ambassade du Vietnam en République de Corée de suivre de près la situation, de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et les agences concernés pour accélérer le processus de recherche et d'être prêt à prendre des mesures pour la protection du citoyen.

Le ministère des Affaires étrangères a également contacté les services des Affaires étrangères concernés pour demander une notification et connaître les souhaits des familles des victimes.

Pour obtenir de l'aide, les citoyens vietnamiens sont invités à contacter l'ambassade par l'intermédiaire du service d'assistance téléphonique au +82 106 315 6618, ou au +84 981 848484.

Le matin du 4 mars, un bateau de pêche de 29 tonnes transportant huit membres d'équipage a pris feu vers 3h18 (heure locale) dans des eaux à environ 74 kilomètres au sud-est de l'île d'Udo près de Jeju, faissant six disparus dont cinq Vietnamiens.



Parmi les trois Sud-Coréens et cinq Vietnamiens à bord, deux Sud-Coréens ont été sauvés jusqu'à présent, et les opérations de recherche sont toujours en cours. -VNA