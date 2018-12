Cân Tho, 9 décembre (VNA) - Une usine de valorisation énergétique des déchets a été inaugurée le 8 décembre dans le district de Thoi Lai de la ville de Cân Tho (Sud). Elle devrait permettre de lutter contre la pollution causée par les déchets solides dans la ville du delta du Mékong.

Usine de valorisation énergétique des déchets à Cân Tho.

L'installation, qui représente un investissement de 1.050 milliards de dongs (47 millions de dollars), couvre une superficie de 5,3 ha dans la commune de Truong Xuan.



Il utilise une technologie de valorisation énergétique des déchets qui lui permet de traiter 400 tonnes de déchets solides pour produire environ 150.000 kWh par jour, soit 60 millions de kWh par an.



L'usine a commencé ses opérations d'essai le 15 octobre et sa capacité de traitement peut atteindre 500 tonnes de déchets par jour, selon la compagnbie de l’énergie environnementale EB Can Tho (EB Environmental Energy Co. Ltd), une filiale de l'investisseur China Everbright International Ltd.



Le vice-président du Comité populaire de Cân Tho, Dao Anh Dung, a déclaré que cette usine était la première du genre à utiliser une technologie de pointe pour traiter les déchets solides et créer une nouvelle source d’énergie respectueuse de l’environnement.



Le projet aidera également la ville à accéder à des technologies de traitement des déchets efficaces pour réduire la pollution et améliorer l’environnement de vie, contribuant ainsi à assurer un développement durable.



Le responsable a également exprimé son espoir que l'usine sera efficace et deviendra un modèle approprié pour être étendu à d'autres localités. –VNA