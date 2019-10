La zone de traitement des eaux usées de l'usine. Photo: VNA

An Giang (VNA) - Une usine de traitement des eaux usées d'une valeur de plus de 65 millions de dollars, a été inaugurée mardi matin dans la ville de Long Xuyen, province d'An Giang (Sud).

Mise en chantier en octobre 2015, cette usine est financée par le gouvernement sud-coréen via la Banque d'import-export de République de Corée (Korea Eximbank). Elle a une capacité de 30.000 m3/jour et nuit. Elle représente un fonds d'investissement total de 65,602 millions de dollars dont 46 millions d'aides publiques au développement du gouvernement sud-coréen et 19,602 millions de fonds de contrepartie du gouvernement vietnamien.

Selon Mme Kim Jae Hwa, représentante en chef de la banque Eximbank à Hanoï, la République de Corée a accordé un prêt de 2,63 milliards de dollars en faveur de 66 projets au Vietnam par l'intermédiaire du Fonds sud-coréen pour la coopération et le développement ( EDCF). L'inauguration de l'usine de traitement des eaux usées dans la ville de Long Xuyen contribuera au renforcement de l'amitié et de la confiance entre le Vietnam et la République de Corée, ainsi que de la coopération économique entre les deux pays dans les temps à venir.

Une fois mise en service, cette usine contribue à atténuer la pollution de l'environnement, et à créer une meilleure vie aux habitants locaux, a déclaré Le Van Nung, vice-président du Comité populaire de la province d'An Giang. -VNA