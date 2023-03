Le Grand stupa du moulin à prières. Photo : VNA



Lam Dong (VNA) – L’Espace culturel et spirituel bouddhiste Vajrayana de Samten Hills Dalat a été inauguré le 7 mars dans la commune de Tu Tra, district de Don Duong, province de Lam Dong dans les Hauts Plateaux du Centre.

Le même jour, la Fédération vietnamienne des associations de l'UNESCO a remis le «Certificat de l'Espace culturel et spirituel pour l'espace bouddhiste Vajrayana à Samten Hills Dalat où se trouve le Grand stupa du moulin à prières, qui avait établi un record du monde Guinness fin 2022.

Pesant 200 tonnes, le stupa est incrusté d'or 24 carats à l'extérieur, mesure plus de 37,22 m de haut et a un diamètre de 16,53 m.



L’Espace culturel et spirituel bouddhiste Vajrayana de Samten Hills Dalat a été construite sur de hautes collines du village de Cambute, commune de Tu Tra, inspiré par des œuvres architecturales créées par des artistes du Népal où Bouddha Shakyamouni est né.



S'exprimant lors de l'événement, le vice-président et secrétaire général de la Fédération vietnamienne des associations de l'UNESCO, Tran Van Manh, a déclaré que l'octroi du certificat visait à présenter les valeurs architecturales et spirituelles de l'espace bouddhiste Vajrayana, ainsi qu'à encourager la préservation, la protection des héritages culturels précieux pour les générations futures. - VNA