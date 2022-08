Reconnaissance de premières mères qui ont donné du lait à la banque de lait maternel. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'hôpital Hung Vuong à Hô Chi Minh-Ville a inauguré samedi matin, 6 août, dans la ville la plus grande banque de lait maternel au Vietnam.



D’un investissement de près de 6 milliards de dôngs, soit environ 256.500 dollars, la banque de lait maternel est capable de stériliser 62 litres de lait par jour.



Il s'agit de la deuxième banque de lait maternel au Sud et de l'une des quatre du genre au Vietnam.



La création d'une banque de lait maternel contribue à augmenter les chances de survie des bébés prématurés ou de faible poids de naissance.



"J'espère que la banque de lait maternel poursuivra sa mission de prise en charge des nouveau-nés à Hô Chi Minh-Ville et au Sud, contribuant à réduire la mortalité infantile", a partagé Mme Nguyen Thi Le, secrétaire adjointe du Comité du Parti de la ville, présidente du Conseil populaire municipal, qui a mobilisé des sources d’investissement pour cette banque de lait maternel. -VNA