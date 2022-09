Photo : VNA

Battambang (VNA) - La maison de culte des soldats volontaires vietnamiens et de conservation de leurs restes au Cambodge vient d’être inaugurée le 10 septembre, dans la province de Battambang (au Nord-Ouest) après deux mois de travaux.

Construit sur une superficie de 600m², l’ouvrage comprend également un jardin de fleurs. Metfone, filiale cambodgienne du Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel) et la Banque commerciale par actions de l’armée du Vietnam (MB Bank) au Cambodge ont financé la construction de cet ouvrage.

S'exprimant lors de la cérémonie d’inauguration de l'ouvrage, l'ambassadeur Nguyen Huy Tang a souhaité que la partie cambodgienne continue à aider la partie vietnamienne dans la recherche, le rassemblement et le rapatriement des restes de soldats volontaires vietnamiens.

La maison de culte des soldats volontaires vietnamiens et de conservation de leurs restes au Cambodge témoigne de la gratitude des dirigeants et du personnel de Metfone, MB Bank au Cambodge et de l'Armée royale cambodgienne. C'est aussi une activité pratique pour célébrer le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge.-VNA