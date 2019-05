Le vice-président indien Venkaiah Naidu et un enfant vietnamien bénéficiaire de Jaipur Foot. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une cérémonie marquant l’inauguration de deux camps Jaipur Foot à Quang Ninh et à Yen Bai a eu lieu le 11 mai dans l’ambassade d’Inde au Vietnam, en présence du vice-président indien Venkaiah Naidu.



Le vice-président indien Venkaiah Naidu effectue du 9 au 12 mai un séjour au Vietnam pour une visite officielle et participer à la Journée du Vesak 2019, sur invitation de son homologue vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh.



Les camps Jaipur Foot (pied de Jaipur) relèvent de l’organisation Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS), la plus grande ONG dans le monde spécialisée dans la fourniture et la mise en place de prothèses gratuites en faveur des amputés. Ces camps sont présents au Vietnam grâce à l’initiative « India for Humanity » (Inde pour l’Humanité) du gouvernement indien.



Les premiers camps Jaipur Foot au Vietnam avaient été inaugurés en juillet 2018 dans les provinces de Vinh Phuc et Phu Tho (Nord). Depuis, ils avaient fourni des prothèses à plus de 500 personnes handicapées dans ces deux localités.



Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, le vice-président indien a souligné que l’organisation BMVSS était un exemple à suivre des ONG indiennes en aidant les personnes handicapées à avoir une meilleure vie. Il a déclaré espérer que de nouvelles initiatives seraient lancées dans les temps à venir pour contribuer au développement de l’amitié et de la coopération entre les Vietnamiens et les Indiens.



Nguyen Van Thang, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Quang Ninh, a remercié le gouvernement et le peuple indiens pour leur soutien et leurs aides précieuses en faveur des personnes handicapées vietnamiennes. Il s’est déclaré convaincu que les camps Jaipur Foot au Vietnam continueraient de produire des effets positifs sur la vie des personnes handicapées vietnamiennes, tout en contribuant au développement des relations entre les deux nations.



Lors de la cérémonie, six personnes handicapées vietnamiennes ont reçu des prothèses Jaipur.



Jaipur Foot est une jambe artificielle en caoutchouc pour les victimes d'explosions de mines terrestres. Portant le nom de la ville indienne de Jaipur, au Rajasthan, cette prothèse a été conçue pour être peu coûteuse, rapide à fabriquer et à installer et imperméable. Ce modèle ne peut être utilisé que pour des personnes amputées au-dessous du genou.



L’organisation BMVSS, fondée par Devendra Raj Mehta, effectue des mises en place gratuites. Le gouvernement indien lui accorde des aides financières pour ce travail. -VNA