Cérémonie d'ouverture du pavillon du journal Nhan Dan, dans le Village du Monde à la Fête de l'Humanité 2023. Photo: VNA Cérémonie d'ouverture du pavillon du journal Nhan Dan, dans le Village du Monde à la Fête de l'Humanité 2023. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Comme chaque année, le pavillon du journal Nhan Dan (Peuple) est toujours une destination attrayante pour nombreux Français amoureux du Vietnam à la Fête de l'Humanité 2023, qui s’est tenue du 15 au 17 septembre sur l'ancienne base aérienne 217 du Plessis-Pâté, en plein cœur de l'Essonne.Lors de la cérémonie d'ouverture du pavillon du Vietnam, le sénateur Fabien Gay, rédacteur en chef du journal L'Humanité, a souligné que l'objectif de la Fête est d'exprimer la solidarité et l'amitié entre les peuples, en contribuant à promouvoir le mouvement anti-guerre, la lutte pour la paix et le progrès social.Le sénateur Fabien Gay a hautement apprécié le rôle central du Vietnam au sein du Village du Monde. Il a exprimé son souhait que les jeunes générations continuent à maintenir les bonnes traditions entre les deux pays, créant des liens solides entre les deux peuples.Fabien Gay a également affirmé sa volonté de "partager des expériences et de coopérer" avec le journal Nhan Dan, non seulement dans le travail professionnel mais aussi dans l'organisation d'événements visant à renforcer la position du journal.Exprimant une forte impression de l'atmosphère vibrante et joyeuse de la fête, le rédacteur en chef Le Quoc Minh a déclaré que le journal Nhan Dan apprécie toujours cet événement annuel, afin de transmettre des informations sur le Vietnam aux lecteurs français d’une manière complète.Le Quoc Minh a exprimé sa gratitude pour le soutien des communistes français en général et du journal L'humanité en particulier, envers le peuple vietnamien tout au long de la lutte pour la défense et la construction du pays. Il a espéré que les deux journaux multiplieront les échanges pour s'aider mutuellement à se développer. -VNA