Au cours des sept premiers mois de 2023, l'immobilier industriel a été le secteur le plus attractif, avec un total de 16 transactions réussies. Photo: baodautu.vn



Hanoï (VNA) - Au cours des sept premiers mois de l'année, des investisseurs de Singapour, de République de Corée, de Taïwan (Chine), du Japon et de Malaisie, ont accordé une grande attention à la fusion-acquisition (M&A) dans l’immobilier au Vietnam, avec des projets d'une valeur totale d'environ 1,4 milliard de dollars.



Le groupe Surbana Jurong basé à Singapour a signé un accord de coopération avec le groupe Kim Oanh pour développer des projets de logements résidentiels, de villégiature et de bureaux au Sud.



De même, le groupe vietnamien Hung Thinh collabore avec Marubeni, un opérateur international de commerce et d'investissement basé au Japon, pour développer un projet dans la ville de Thu Duc, avec un montant total estimé à plus de 10.000 milliards de dôngs (417,8 millions de dollars).



En cette conjoncture difficile, les investissements étrangers pourraient aider les entreprises immobilières à se redresser. Les résultats d'enquêtes montrent une augmentation significative du nombre d'investisseurs étrangers intéressés par des projets immobiliers au Vietnam. Cependant, les opérations de fusion-acquisition dans le secteur immobilier n'ont pas progressé rapidement au cours des premiers mois de cette année.



Selon Dao Thien Huong, directrice générale adjointe de la société de consultation EY Vietnam, la valeur du marché des fusions-acquisitions au Vietnam a atteint près de 3,2 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2023, soit une baisse de 62% par rapport à la même période de l'année dernière. Les Fusac dans les secteurs de l'immobilier et de la construction ont atteint 1,4 milliard de dollars avec 24 transactions, soit une baisse de 65% en rythme annuel. L'immobilier industriel a été le secteur le plus attractif, avec un total de 16 transactions réussies.



Actuellement, les investisseurs étrangers représentent environ 92% des acheteurs dans les opérations de Fusac au Vietnam, principalement ceux en provenance de Taïwan (Chine), de Singapour et de République de Corée.



S’agissant des difficultés, Dao Thien Huong a estimé que le couloir juridique permettant aux investisseurs étrangers de posséder des biens immobiliers au Vietnam n’est pas encore finalisé.



Toutefois, le gouvernement vietnamien s’efforce d’améliorer le cadre juridique en matière d'affaires immobilières. Des experts espèrent qu’à partir de 2024, les fusions et acquisitions devraient être encore plus dynamiques. -VNA