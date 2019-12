Une zone industrielle dans la province de Bac Ninh. Photo: Internet

Bac Ninh (VNA) – Située sur le couloir économique Vietnam-Chine et au cœur du triangle de croissance Hanoi-Hai Phong-Quang Ninh, la province de Bac Ninh est considéré comme une destination émergente au Nord de la capitale pour les investisseurs, notamment dans l’immobilier.

Au cours des dix premiers mois de cette année, une dizaine de projets d’immobilier importants ont été mis en œuvre, les plus remarquables étant les zones urbaines de Him Lam Green Park, Phuc Minh, Dabaco Van An, Vuon Sen, Dabaco Lac Ve, Khai Son City Thuan Thanh, Singa Garden.

Dans son rapport du troisième trimestre de 2019, l’Association nationale de l’immobilier du Vietnam (VNREA) a estimé que le marché local de l’immobilier connaît un fort développement avec la mise en vente de nombreux projets.

En 2020, Bac Ninh accueillerait une nouvelle vague d’investissement dans le secteur de l’immobilier industriel, a prévu Nguyen Van Dinh, vice-président permanent de la VNREA.

Selon les experts, Bac Ninh dispose d'un énorme potentiel pour développer le secteur de l’immobilier industriel. La modernisation rapide des infrastructures et une forte vague d’investissement direct étranger (IDE) entraînent l’explosion des projets d’immobilier industriel, contribuant au développement du marché immobilier local.

Dans le contexte de délocalisation des établissements de production de la Chine vers le Vietnam, les investissements continueront d’être versés au Vietnam, notamment dans cinq villes du Nord spécialisées dans l’industrie.

Le besoin de logements à Bac Ninh continuera de croître en raison du développement du nombre de Vietnamiens et d'étrangers venant y travailler.

Les zones industrielles (ZI) sont en constante croissance. Elles couvrent aujourd’hui 80.000 ha contre 335 ha en 1986. Le développement de l’immobilier industriel est directement lié aux investissements que le Vietnam attire.

Selon les experts, l’attractivité du pays pour les investisseurs sera encore renforcée par des politiques foncières avantageuses. Grâce au soutien du gouvernement, le secteur industriel réalise de bonnes performances. Cela lui permet de poursuivre sur sa lancée et de confirmer l’attractivité du marché vietnamien en matière de production et de logistique. La croissance macroéconomique forte et stable ont fait du Vietnam, en particulier, de son marché immobilier, une destination prisée des investisseurs étrangers.

La croissance économique et le développement des ZI au Vietnam s’expliquent par plusieurs raisons. La première est la focalisation du pays sur le développement de ses exportations. Le Vietnam oriente son économie vers l’exportation et encourage les affaires dans ce domaine. De ce fait, des ZI et zones économiques clés se développent au Nord, au Centre et au Sud du pays. La seconde est la signature de 18 accords de libre-échange (FTA), qui ont contribué à l’attractivité du pays auprès de sociétés tant nationales qu’étrangères. Ensuite, la confiance qu’ont acquise les investisseurs en la rentabilité de leurs placements contribue grandement à la croissance.

L’immobilier industriel où s’échangent terrains industriels, ateliers, entrepôts et autres biens logistiques, est crucial dans la première étape de développement. Si les secteurs traditionnels font du Sud un pionnier de l’immobilier industriel, le Nord attire de nombreux secteurs porteurs de hautes technologies. Ces derniers temps, le Centre s’est également trouvé lui aussi au cœur des attentions.

Le Vietnam démontre tout son potentiel de développement et atteint de nouveaux records de croissance. Le pays ne cache pas son ambition de devenir le nouveau centre industriel d’Asie du Sud-Est. Le marché vietnamien, doté aujourd’hui d’une main-d’œuvre abondante, présentera bientôt une forte densité capitalistique. D’après Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, la forte hausse des IDE et la modification de la structure de la chaîne de valeur offrent d’ores et déjà un avenir prometteur au marché immobilier industriel vietnamien. -VNA