"Hà Nội Rong" de Dang Thai Tuan remporte le premier prix du concours. Photo: ONU-Habitat Vietnam

Hanoï (VNA) - Une exposition de peintures "Ha Noi la" se déroule du 18 décembre 2021 au 02 janvier 2022, présentant 29 œuvres remarquées lors du concours d'illustrations "Ha Noi la" lancé en août 2021.

L'exposition "Ha Noi la" est organisée par l'UNESCO en collaboration avec le Service de la culture et du sport, l'Institut français de Hanoï - L'Espace et Groupe des artistes locaux du Vietnam (VLAG).

Le concours "Ha Noi la" était un volet du projet de Ha Noi Rethink organisé par l'UNESCO, le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et l'organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) avec le soutien du groupe SOVICO afin d'accompagner la ville de Hanoi dans la réalisation de sa vision stratégique : devenir une Capitale Créative dans le secteur du design, en mettant en valeur son patrimoine culturel et en encourageant la participation des jeunes Vietnamiens, élément essentiel pour l’innovation, la créativité et le changement. -VNA