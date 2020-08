Table ronde sur les influences de "Kim-Vân-Kiêu", le 1er août à l’Espace. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - "Illustration de l’histoire de Kiêu selon la sagesse vietnamienne" était le nom de la série d’activités, qui s’est tenue le 1er août à l’Espace - Institut français de Hanoï - avec la présence de nombreux experts et historiens amoureux du chef-d’œuvre de la littérature du pays.L’Espace - Institut français de Hanoï - a célébré le 200e anniversaire de la mort du poète vietnamien Nguyên Du (1765-1820) avec une série d’activités intitulée "Illustration de l’histoire de Kiêu selon la sagesse vietnamienne" : une exposition des illustrations du peintre PicasSon (Nguyên Tuân Son), un spectacle de đàn nguyệt (luth vietnamien) de la musicienne Ta Xuân Quynh, un numéro de danse sportive du danseur Phan Van Chuc et une table ronde sur les influences culturelles de Kim-Vân-Kiêu dans la vie moderne des Vietnamiens ont ainsi animé la journée commémorant le poète.Les visiteurs ont notamment pu lire une version exceptionnellement rare, "kinh", du Kim-Vân-Kiêu. Cette dernière est datée du XIXe siècle, écrite entièrement en chữ nôm (ancien système d’écriture utilisant des sinogrammes), imprimée en giấy dó (papier de rhamnoneuron, arbre typique du Nord du Vietnam) à destination des empereurs de l’Ancien régime.Par ailleurs, lors de la table ronde à l’auditorium de L’Espace, les chercheurs et auteurs Lê Nghi et Trân Dinh Tuân ont présenté Kim-Vân-Kiêu selon une variété de thématiques : son origine peu connue et toujours discutée, sa valeur littéraire en connexion avec ses origines et ses suites, la comparaison avec d’autres versions conservées, et le sens des chiffres dans chaque vers, chaque chapitre de l’histoire de Kiêu.Selon les experts, Kim-Vân-Kiêu n’est pas simplement un poème ou un ouvrage littéraire, mais plutôt un chef-d’œuvre scientifique, qui englobe les problèmes de la société de son époque et traités avec mépris, ironie, drame, bonheur, chagrin et colère. Son auteur Nguyên Du, reconnu par l’UNESCO comme une personnalité de la culture mondiale, avait bien cerné son époque, et dont il a modifié les évènements pour développer la version originale de Thanh Tâm Tài Nhân en une collection de textes à la valeur éternelle.Les nouvelles technologies nous permettent en outre d’approfondir les recherches et les réflexions sur cet ouvrage, tout en comparant ses aspects culturels et historiques avec le passé-présent-futur.L’exposition des illustrations de Kim-Vân-Kiêu est ouverte au public à la mezzanine de l’Espace jusqu’au 30 août. -CVN/VNA