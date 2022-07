Hanoi (VNA) – Les experts à un colloque sur l’administration d’Etat de la protection de l’environnement organisé en format hybrique, vendredi 29 juillet à Hanoi, ont proposé une série de mesures destinées à identifier, à anticiper et à proposer des solutions sur les problèmes environnementaux.

Vue d'ensemble du colloque à Hanoi, le 29 juillet. Photo: VNA



Le directeur général de l’Administration de l’environnement du Vietnam, Nguyên Van Tài, a déclaré que ces dernières années, le système de politiques et de lois sur la protection de l’environnement s’est de plus en plus perfectionné et harmonisé avec les institutions de l’économie de marché à orientation socialiste.

En particulier, la Loi sur la protection de l’environnement, est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier 2022, avec de nombreuses politiques et solutions innovantes visant à améliorer la qualité de l’environnement, à protéger la santé des personnes, à conserver la biodiversité et à promouvoir le développement économique durable, a-t-il souligné.

Parallèlement, les organisations spécialisées dans la protection de l’environnement ont continué à se consolider ; la science, la technologie et la coopération internationale en matière de protection de l’environnement ont été continuellement renforcées et élargies ; de nombreux mouvements et modèles de protection de l’environnement ont vu le jour, a-t-il poursuivi.

Cependant, selon le responsable, au cours de la période 2016-2021, l’environnement au Vietnam est soumis à une forte pression en raison des conséquences du développement socio-économique rapide et extensif en surexploitant les ressources naturelles.

Le Vietnam considère les déchets marins comme un problème urgent qui menace gravement l’écosystème marin. Photo: VNA



La qualité de l’environnement s’est améliorée mais reste insuffisante ; l’environnement reste pollué dans plusieurs endroits ; la situation de la déforestation, de la chasse, du commerce illégal d’animaux et de plantes sauvages et des espèces exotiques envahissantes se déroule de manière complexe, a-t-il indiqué.

Le Dr Pham Anh Dung, du Département de l’expertise de l’évaluation environnementale relevant de ladite administration, a proposé de mettre en place un ensemble de critères permettant de quantifier les préjudices aux ressources forestières et biologiques causés par l’exécution des projets d’investissement, d’évaluer leurs impacts sur les changements climatiques.

Les opinions des experts seront compilées dans un rapport final sur la protection de l’environnement pour la période 2016-2022 et l’orientation pour la période 2022-2025 du secteur des ressources naturelles et de l’environnement et seront présenté à la 5e Conférence nationale sur l’environnement prévu le 4 août. – VNA