Les autorités locales bouclent la zone impliquée à l'incendie survenu le 7 mai dernier à la maison Bismark House Mill dans le quartier Oldham de la ville du Grand Manchester. Photo: VNA

Londres (VNA) - La police de la région du Grand Manchester (GMP) a annoncé avoir identifié la première victime de l'incendie survenu le 7 mai dernier à la maison Bismark House Mill dans le quartier Oldham.

Selon son annonce publiée le 12 août, la victime est Nguyen Van Uoc, 31 ans, identifiée par analyse d'empreintes digitales. La police attend actuellement les résultats du test ADN de la victime. Nguyen Van Uoc est l'un des quatre citoyens vietnamiens portés disparus et soupçonnés d'être impliqués dans l'incendie susmentionné.

L'enquêteur principal et chef de l'équipe d'identification des victimes du GMP, Lewis Hughes a adressé ses condoléances à la famille de Nguyen Van Uoc. Il a confirmé que les agents de GMP contacteront directement la famille de la victime pour s'assurer qu'ils sont entièrement mis à jour avec des informations et un soutien nécessaire.

L'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni continue de se coordonner étroitement avec les autorités nationales et locales pour achever rapidement le processus d'identification d'autres victimes et fournir à leurs familles des soutiens nécessaires, tout en promouvant l'enquête sur l'affaire et garantissant les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens, a déclaré son ambassadrice adjointe To Minh Thu.

Le 4 août, le GMP avait officiellement annoncé l'identité de quatre Vietnamiens portés disparus dans l'incendie de Manchester : Chu Van Cuong (39 ans), Nguyen Van Uoc (31 ans), Nguyen Van Duong (29 ans) et Le Thanh Nam (21 ans). Ces quatre personnes ont perdu le contact avec leurs familles depuis le 7 mai. Jusqu'à présent, trois corps ont été découverts sur les lieux de l'incendie. -VNA