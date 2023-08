Les capitaux mis en œuvre par des projets à participation étrangère ont atteint environ 11,58 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l'année. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon l’Office général des statistiques (GSO), jusqu’au 20 juillet, le montant total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam a atteint 16,24 milliards de dollars, soit une hausse de 4,5% en glissement annuel.



Les capitaux mis en œuvre par des projets à participation étrangère ont atteint environ 11,58 milliards de dollars, en hausse de 0,8% par rapport à la même période de l'an dernier.



Pendant la même période, le nombre de projets nouvellement autorisés a augmenté de 75,5%, les fonds nouvellement enregistrés ont progressé de 38,6%, ce qui montre que les investisseurs étrangers continuent de s’intéresser au Vietnam.



De nombreux experts affirment que l'attractivité du Vietnam est toujours maintenue aux yeux des investisseurs internationaux, malgré une vague d'ajustements stratégiques ainsi qu'une réduction des activités d'investissement à l'échelle mondiale. Cela montre que les efforts du gouvernement pour promouvoir la coopération, soutenir les entreprises d'IDE, améliorer le climat d'investissement, ont été efficaces.

Production de réfrigérateurs à l'usine LG Electronics (ville de Hai Phong). Photo: baodautu.vn



En outre, l'adhésion à de nombreux accords de libre-échange crée des avantages pour les biens fabriqués au Vietnam, maintenant la compétitivité du Vietnam dans la course aux flux de capitaux internationaux.



Selon Do Nhat Hoang, directeur de l'Agence des investissements étrangers (relevant du ministère du Plan et de l’Investissement), l'effort le plus important est que le Vietnam maintienne toujours la stabilité macroéconomique, politique et sociale. En outre, le Vietnam accorde une grande attention à l'amélioration de son climat d'investissement ainsi qu'à la création de conditions pour favoriser la production et les activités commerciales, dont la maîtrise efficace de l'inflation, la poursuite de la mise en œuvre des trois percées stratégiques couvrant les infrastructures, les ressources humaines, les institutions.-VNA