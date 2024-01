Cérémonie de remise de certificats d'enregistrement d'investissement. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) - Le 8 janvier, le Comité populaire provincial de Dong Nai a remis des certificats d'enregistrement d'investissement à neuf projets.



Parmi ces projets, huit sont issus d’investissements directs étrangers (IDE) cumulant un montant total de près de 500 millions de dollars. L’autre est un projet d’investissement vietnamien, d’un capital de plus de 870 milliards de dongs.



Dong Nai compte actuellement 31 parcs industriels en activité, attirant les investissements de 44 pays et territoires. Au total, à ce jour, Dong Nai a attiré près de 1.600 projets d'IDE avec un capital de plus de 34 milliards de dollars.-VNA