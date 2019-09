Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Entre janvier et août, Hô Chi Minh-Ville a drainé au total 4,19 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE), soit une hausse de 21,7% en variation annuelle, selon le Comité populaire municipal.

Depuis le début de l'année, Hô Chi Minh a attiré 4,19 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE). Photo: VNA



La ville a délivré la licence d’investissement à 816 nouveaux projets totalisant 754,1 millions de dollars. En outre, 197 projets déjà opérationnels ont relevé leur capital initial d’environ 419,3 millions de dollars. Les apports en capital social, les achats d’actions et les rachats de fonds au sein d’entreprises à Ho Chi Minh-Ville ont cumulé 3,020 milliards de dollars.

C'est le secteur de l’immobilier qui a attiré le plus de projets (33) avec un capital total de 250,5 millions de dollars, suivi par les secteurs des sciences et technologies, du commerce, des transports et services de logistique, de l’information et de la communication, de l'industrie manufacturière…

Parmi les 60 pays et territoires investissant à Ho Chi Minh-Ville, les îles Vierges britanniques sont arrivées en tête avec 179,1 millions de dollars, représentant 23,7% du total, suivies par la République de Corée avec 161,4 millions de dollars (21,4%), le Japon avec 139,1 millions (18,5%), Singapour avec 118,1 millions de dollars (15,7%).

Pour attirer davantage d’IDE, les autorités municipales ont adopté plusieurs politiques et programmes visant à soutenir les investisseurs, en particulier dans les industries auxiliaires et manufacturière. Parallèlement, Ho Chi Minh-Ville continue d’améliorer son climat des affaires. -VNA