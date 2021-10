Paris (VNA) – Comme d’habitude, octobre est le moment de retrouvaille des jeunes réalisateurs vietnamiens d'outre-mer au festival du film "Ici Vietnam Festival", afin de partager leurs expériences et de présenter au public leurs réalisations accomplies.

Les organisateurs et jeunes réalisateurs assistent au "Ici Vietnam Festival 2021 - Spécial Cinéma". Photo : VNA

Cette année, "Ici Vietnam Festival 2021 - Spécial Cinéma" s'est déroulé du 22 au 24 octobre à Paris. C'est la 4e édition annuelle de présentation des œuvres cinématographiques de réalisateurs professionnels et amateurs d'origine vietnamienne.

Pendant 3 jours, 15 courts-métrages ont été projetés, démontrant la richesse et la vitalité de la créativité des jeunes réalisateurs Viêt kiêu. Ils contribuaient à faire découvrir au public de nombreux aspects uniques de croisement des cultures du Vietnam et d'autres pays dans le monde, à travers le regard de jeunes réalisateurs vietnamiens d'outre-mer. Chaque œuvre porte un message différent, un contenu unique, une expression diverse et une histoire réelle ou de fiction. Les courts-métrages ont réussi à refléter la diversité des personnages, des événements et des évolutions psychologiques des Vietnamiens de par le monde.

Projetés au cinéma Le Grand Action, dans le 5e arrondissement de Paris, les films ont attiré l’attention d'un grand nombre de spectateurs français. Après la séance de projection, le public avait la possibilité d'entretenir avec le réalisateur et l'équipe de tournage, de participer à des discussions sur le contenu et de partager leurs impressions en faveur du film.

Un échange d'expériences entre des jeunes réalisateurs. Photo : VNA

Notamment, dans l'après-midi du 24 octobre, s’est déroulé une rencontre avec le Comité d'organisation et les jeunes réalisateurs participant au festival. À cette occasion une séance de café-ciné et de vidéolab a été donnée au siège du Foyer Vietnam, avec entrée libre.

Un festival pluridisciplinaire

Organisé pour la première fois en 2018 à l'initiative de l'Association des Vietnamiens de France (UGVF), le Festival Ici Vietnam est un événement pluridisciplinaire visant à promouvoir la créativité des jeunes vietnamiens d'outre-mer dans de nombreux domaines allant du cinéma à la musique, de l'art contemporain, à la danse, de la littérature, au foot, et la gastronomie...

Selon Sylvie Gadmer, co-organisatrice de l’évènement, "l’idée au départ, c’est de mettre en valeur la culture, les auteurs et créateurs d’origine vietnamienne et d’explorer toutes les facettes de la création que ce soit culinaire, cinématographique, artistique contemporaine… À côté du festival du film, et cette année est la 4e saison, on crée tout au long de l’année, d’autres évènements au tour d’autres disciplines. On essaie de partager avec le publique le plus large possible".

Des gens participent à la séance de café-ciné et de vidéolab dans le cadre du festival. Photo : VNA



Pour le festival du film, à part son but de mettre en valeur la double culture, le double regard, cette manifestation a pour objectif de faire tourner les œuvres au Vietnam, attirer la participation des artistes vietnamiens et pour le public non seulement des Viêt kiêu dans le monde, mais aussi des Vietnamiens dans le pays. Dans cet esprit, le festival accueille des œuvres d'artistes d'origine vietnamienne en France, mais également des réalisateurs vietnamiens venant des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne... et du Vietnam.

"À l'exception du festival du film qui a lieu en octobre, d'autres événements dans le cadre du festival Ici Vietnam sont organisés de manière diversifiée, dans de nombreux lieux et à des moments différents", a ajouté Jerôme Tham Vo My, un co-organisateur. Il a fait savoir qu’en juin dernier, le festival de la gastronomie vietnamienne avait organisé avec beaucoup de succès à Paris. Et au 4 novembre prochain, il y aura une débat-rencontre avec l’écrivain américain d’origine vietnamienne Nguyên Thanh Viêt, membre du Jury du prix prestigieux Pulitzer, et également lauréat de ce prix en 2016 dans la catégorie d’œuvre de fiction pour son livre "The Sympathizer", publié en 2015. -VNA