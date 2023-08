Le président du Comité populaire de la province de Hung Yên , Trân Quôc Van (au milieu), souligne l'importance du développement économique global des terrains alluviaux du fleuve Rouge et de la rivière Luôc. Photo: baohungyen.vn

Hung Yên (VNA) – Mis en œuvre depuis mars 2022, le projet "Développement économique global des terrains alluviaux du fleuve Rouge et de la rivière Luôc, province de Hung Yên, pour la période 2021-2025, avec vision à l'horizon 2030" vise à créer des changements pour ces zones économiques potentielles.



Selon le président du Comité populaire de la province de Hung Yên, Trân Quôc Van, les terrains alluviaux de sa localité comprennent 44 communes appartenant aux districts de Van Giang, Khoai Châu, Kim Dông, Tiên Lu, Phu Cu et à la ville de Hung Yên.



Ces dernières années, les conditions socio-économiques des terrains alluviaux du fleuve Rouge et de la rivière Luôc se sont progressivement développées, contribuant à améliorer la production et la vie des populations, ainsi que la capacité de prévention des inondations, des glissements de terrain…, a fait savoir Trân Quôc Van.



Le développement de l’économie agricole a permis la création de zones de production de marchandises agricoles à grande échelle. Un grand nombre de coopératives, de groupements coopératifs et de propriétaires agricoles a également été formé, a indiqué Trân Quôc Van.

Selon ce projet, d'ici 2025, Hung Yên s'efforce d'enregistrer un taux de croissance économique moyen sur ces terrains alluviaux de 7 à 8%. La valeur tirée d'un hectare de terre arable sera supérieure à 250 millions de dôngs. Le taux de travailleurs formés atteindra 71%, le taux de ménages pauvres sera réduit à moins de 1% d’ici fin 2025. Le taux de ménages ayant accès à l’eau potable atteindra 100 %.



Hung Yên développera aussi un certain nombre de nouvelles zones urbaines, des zones urbaines écologiques, des logements haut de gamme, des centres commerciaux, des centres de villégiature, de divertissements, de sports de haut niveau, en association avec le développement des services, du tourisme...



Elle développera le tourisme culturel et historique associé au tourisme expérimental, à l’écotourisme, à l'agrotourisme, diversifiera ses produits touristiques, contribuant à l'attraction de touristes nationaux et étrangers..., a précisé Trân Quôc Van.



Selon le directeur du Service provincial du Plan et de l’Investissement, Trinh Van Diên, jusqu'en juin dernier, de nombreux objectifs du projet ont été atteints, voire dépassés. En effet, le taux de croissance moyen des terrains alluviaux avait atteint 7% (objectif atteint). En outre, 23 communes répondaient aux normes avancées de la Nouvelle Ruralité (objectif dépassé)... -VNA