Le Programme national cible de l’édification de la Nouvelle ruralité a été mis en œuvre par tous les départements, secteurs et localités et a obtenu de nombreux résultats. Photo : VNA



Hung Yen (VNA) - Au cours des six premiers mois de l'année, la province de Hung Yen (Nord) a mené à bien le Programme national cible de l’édification de la Nouvelle ruralité. Le programme a été mis en œuvre par tous les départements, secteurs et localités et a obtenu de nombreux résultats.

La province a recensé 5 zones résidentielles supplémentaires répondant aux normes et a mobilisé plus 4.700 milliards de dongs (202,1 millions de dollars) pour l’édification de la Nouvelle ruralité. La province a réparé, modernisé et renouvelé plus de 193 km de routes ; construit 7 maisons de culture ; créé 11 nouvelles coopératives agricoles.

Cependant, la mise en œuvre du Programme national cible de l’édification de la Nouvelle ruralité se heurte encore à de nombreuses difficultés telles que : le retard dans la promulgation des critères pour la Nouvelle ruralité et de nouvelles critères pour la Nouvelle ruralité pour la période 2021-2025, la lenteur dans l’octroi de fonds d’assistance, les signes de détérioration des travaux après avoir satisfait aux normes de la Nouvelle ruralité...



En 2022, la province s'efforce de faire en sorte que 10 à 15 communes supplémentaires répondant aux normes de la Nouvelle ruralité avancée ; 8 à 10 communes répondent aux normes de la Nouvelle ruralité modèle.

Pour atteindre cet objectif, au cours des derniers mois de l'année, la province va se concentrer sur la mise en œuvre de solutions clés telles que : perfectionner le Comité de direction à tous les niveaux pour assurer un leadership et une direction fluides et efficaces ; promouvoir le travail de sensibilisation sur la Nouvelle ruralité ; accélérer la restructuration du secteur agricole ; poursuivre la classification et le traitement des déchets organiques à la source ; mettre en œuvre efficacement le Programme de vente aux enchères des droits d'utilisation des terres afin de mobiliser des capitaux pour l’édification de la Nouvelle ruralité avancée et modèles au cours de la période 2021-2025... - VNA