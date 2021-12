Hanoi (VNA) – Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme à décidé de classer 8 sites historiques et culturels dans les villes et provinces de Tuyen Quang, Thua Thien-Hue, Quang Ngai, Thai Binh, Nghe An, Hanoï et Bac Lieu.



Cette reconnaissance vise à préserver et promouvoir ces sites, ainsi qu’à y développer le tourisme.

Le site historique de la colline A Bia (commune Hong Bac, district A Luoi, province Thua Thien-Hue) a été classé au niveau national. Photo: baothuathienhue

Il s'agit des sites suivants : site archéologique dans la pagode Kim Ninh (commune Vinh Loi, district Son Duong, province Tuyen Quang) ; site historique de la colline A Bia (commune Hong Bac, district A Luoi, province Thua Thien-Hue) ; site historique d'imprimerie de titres fiduciaires de l'Interzone V à Xa Nay (1947 - 1950) (commune de Son Nham, district de Son Ha, province de Quang Ngai) ; site archéologique à Lỗ Giang (commune de Hong Minh, district de Hung Ha, province de Thai Binh) ; site historique de Nguyen Son (maison de culte des ancêtres des Nguyen) (commune de Hong Viet, district de Dong Hung, province de Thai Binh) ; site historique de la bataille de Giồng Bốm (commune de Phong Thanh Tay, ville de Gia Rai, province de Bac Lieu) ; site commémoratif du président Ho Chi Minh (quartier Trung Do, ville de Vinh, province de Nghe An) ; site commémoratif du président Ho Chi Minh (quartier de Phu Thuong, district de Tay Ho, Hanoï). – CPV/VNA