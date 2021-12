Maison commémorative de l'Oncle Ho dans le village Duong No

Thua Thien Hue (VNA) - Le Comité populaire de la province de Thua Thiên-Huê (Centre) a organisé le 23 novembre une cérémonie pour annoncer la décision de reconnaissance le Système des monuments commémoratifs au Président Ho Chi Minh à Thua Thien Hue en tant que relique nationale spéciale.

Le Monument national spécial comprend quatre sites qui étaient auparavant classés comme Monument national, à savoir la maison commémorative de l'Oncle Ho sur la rue Mai Thuc Loan, le Lycée d'élite Quoc Hoc – Hue, la Maison commémorative de l'enfance du Président Ho Chi Minh dans le village Duong No et la maison communale du village Duong No.

Lors de la cérémonie. Photo: VNA

S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire du Comité du Parti de la province de Thua Thien-Hue, Le Truong Luu, a souligné qu'au cours des 10 années que l'Oncle Ho et sa famille ont vécu dans cette ville, ils ont laissé plusieurs reliques précieuses.

Pour cette raison, les autorités locales s'attacheront à orienter les agences et unités compétentes afin de déployer des plans visant à promouvoir les valeurs de ces sites pour le développement touristique.

À l'occasion, une exposition intitulée "Dans le lieu où est conservée l'enfance du président Ho Chi Minh" est organisée au Musée Ho Chi Minh de Thua Thien-Hue, présentant 150 documents et clichés sur le grand leader vietnamien. -VNA