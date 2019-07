Tokyo (VNA) - 63 organisations et 206 individus, dont quatre Vietnamiens, ont été honorées lors d'une cérémonie tenue le 23 juillet à Tokyo pour leurs contributions remarquables au développement des relations diplomatiques entre le Japon et des pays et des régions.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono et la bonzesse Thich Tam Tri, cheffe de l’Association des bouddhistes vietnamiens au Japon. Photo: VNA



Les lauréats ont considérablement contribué au développement des relations d’amitié, la promotion des échanges culturels, artistiques, éducatifs, religieux et des recherches entre le Japon et le Vietnam, les Etats-Unis, la Chine, la République de Corée, Cuba et d’autres.

Plusieurs personnes ont organisé diverses activités pour promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Japon, dont le Vénérable Yoshimizu Daichi, le professeur Furuta Motoo, directeur de l’Université Vietnam-Japon.

S'exprimant lors de l'événement, le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, a exprimé sa gratitude aux lauréats pour leur dévouement pour les activités d'échange entre le Japon et ses pays partenaires.

Lors d’une rencontre avec la presse vietnamienne, la bonzesse Thich Tam Tri, cheffe de l’Association des bouddhistes vietnamiens au Japon, l'un des quatre vietnamiens honorés, a exprimé sa fierté, affirmant qu'il s'agissait d'un honneur non seulement pour elle-même, mais pour l'ensemble de la communauté des bouddhistes et des Vietnamiens, en général, au Japon. Les Vietnamiens vivant et travaillant au Japon contribuent au renforcement de la solidarité et de l'amitié entre le Vietnam et le Japon, a-t-elle souligné.

Le Japon organise annuellement l’événement dans le but d’honorer les personnes ayant contribué aux relations entre le pays et d’autres et aussi d’encourager les Japonais à soutenir ces activités d’échanges. -VNA