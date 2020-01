Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thien Nhan offre de l'encens aux rois Hung. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - A l'occasion du Nouvel An du Rat, le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville ont organisé mardi une cérémonie d'offrande de « banh tet » (gâteau cylindrique de riz gluant) aux rois fondateurs Hung, au temple qui leur est dédié, dans le parc historique et culturel national.

Le "banh tet" ne saurait être absent des plats spécialement confectionnés pour le Têt dans le Sud. Il fait partie des us et coutumes spécifiques de cette région depuis des centaines d'années. Le "banh tet" a une prononciation presque similaire à celle du "Têt", le Nouvel An lunaire. Voilà pourquoi les gens croient que son nom est associé au Têt et que ce gâteau de riz doit obligatoirement être présent sur les nattes durant les trois premiers jours de l'année lunaire au Sud.



Chaque année, Ho Chi Minh-Ville organise cette cérémonie pour exprimer de la reconnaissance envers les ancêtres.

Ensuite, les autorités municipales sont allées offrir d'encens au temple dédié à Nguyen Huu Canh (1650-1700), un mandarin militaire de la dynastie des Nguyễn, qui eut de grandes contributions à l’exploration du Sud. -VNA