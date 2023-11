Hoi An - Ville créative de l'UNESCO

L'artisanat traditionnel et les arts populaires sont des atouts exceptionnels et des domaines que la vieille ville de Hoi An, nichée au cœur de la province de Quang Nam (Centre), a préservés et promus efficacement ces derniers temps. Le 31 octobre dernier, le Secrétariat du Réseau des villes créatives de l'UNESCO a confirmé que Hoi An est le récent représentant du Vietnam à devenir officiellement membre dudit réseau dans les domaines susmentionnés.