Quang Binh (VNA) – Hô Phinh, 47 ans, habite le hameau Kè, dans la province de Quang Binh (Centre). Il est le premier homme originaire de l’ethnie Ma Liêng à adhérer au Parti communiste du Vietnam et également le premier habitant de la commune de Lâm Hoà à avoir échappé à la pauvreté.

Hô Phinh est le tout premier à sortir de la liste des familles pauvres de la commune de Lâm Hoa. Photo: VOV

Hô Phinh est l’heureux propriétaire d’une confortable maison située derrière les collines luxuriantes du hameau Kè. Au vu de son actuelle richesse, personne n’aurait pu croire qu’il y a quelques années seulement, l’homme ne possédait presque rien. Les six personnes de sa famille ne comptaient que sur mille mètres carrés de cultures maraîchère et de riz pour gagner leur vie. Si la récolte n’était pas bonne, elles devaient attendre l’aide des autorités.

Ne supportant plus de vivre dans cette précarité, Hô Phinh a formulé une demande de prêt de 50 millions de dôngs (environ 2.000 dollars) auprès de la Banque provinciale des politiques sociales afin d’investir dans l’élevage bovin et porcin ainsi que dans la sylviculture. Ces exploitations se sont avérées très rentables et aujourd’hui, Hô Phinh possède 5 hectares de forêt, de rizières et de nombreuses bêtes.

«La vie est dure, mais j’ai fait de mon mieux pour échapper à la pauvreté. Je me suis retiré de la liste des familles défavorisées pour laisser la place aux personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et je suis toujours prêt à partager mes expériences avec celles et ceux qui le souhaitent», déclare-t-il.

Hô Phinh est le tout premier Ma Liêng à avoir adhéré au Parti communiste vietnamien et le tout premier à sortir de la liste des familles pauvres de la commune de Lâm Hoa. Le jour où il a été élu sous-secrétaire de l’antenne du Parti du hameau Kè, il a juré: «Je suis Hô Phinh et je ferai tout mon possible pour servir les habitants».

Chose promise, chose faite. En effet, l’homme se rendait dès qu’il le pouvait chez les villageois pour leur expliquer les techniques d’élevage et de sylviculture. Il lui arrivait même parfois de leur offrir des animaux reproducteurs ou encore des semences.



Pour convaincre les Ma Liêng de suivre le même chemin, les cadres du Parti se doivent de montrer l’exemple. C’est exactement ce qu’a fait Hô Phinh, affirme Cao Thi Vân, cheffe du hameau Kè.

«Hô Phinh est allé voir chaque habitant pour l’encourager à développer sa propre exploitation agricole et à sortir de la pauvreté. Il a proposé son aide à chacun d’entre nous. Grâce au dévouement des cadres comme lui et aux investissements de l’État, ces dernières années, la qualité de vie des habitants s’est nettement améliorée.

Aujourd’hui, nous avons de nouvelles maisons, des routes de qualité ainsi que de l’électricité et une école pour les enfants», dit-elle.

Jadis nomades, les Ma Liêng se sont sédentarisés dans la commune de Lâm Hoa dans les années 1990. Aujourd’hui, on y dénombre quelque 150 foyers. Hô Phinh a beaucoup contribué à faire changer la physionomie de cette commune pauvre, constate Dinh Van Bac, sous-secrétaire du Parti de la commune de Lâm Hoa.

«Hô Phinh s’est activement impliqué dans la sensibilisation au développement socioéconomique local et au maintien de l’ordre social dans les hameaux. Aujourd’hui, les conditions de vie sont bien meilleures», indique-t-il.

La famille de Hô Phinh a été reconnue «Meilleure famille agricultrice de la commune» pendant cinq années consécutives. – VOV/VNA