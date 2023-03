Photo : VOV

Quang Binh (VNA) - Originaire de l’ethnie Bru-Vân Kiêu, une communauté minoritaire présente dans la province de Quang Binh (Centre), Hô Kêt fait partie des figures les plus courageuses du pays en 2022. En effet, cet homme de 35 ans a su surmonter ses déficiences physiques afin de s’impliquer dans la promotion de l’artisanat local.

Hô Kêt n’est pas né handicapé. Un incendie survenu en 2005 a laissé le jeune homme de 17 ans avec de graves séquelles dont certaines à vie. Issu d’une région défavorisée et difficilement accessible, Hô Kêt n’a pas eu la chance de bénéficier d’une bonne éducation comme d’autres jeunes de son âge. Malgré son handicap, il a dû travailler très tôt pour aider ses parents, ses frères et sœurs. Pour gagner sa vie, il a essayé d’élever des volailles, des porcs, des bœufs… mais sans succès. Aucun de ces emplois ne parvient à lui procurer un revenu stable.

En 2013, à l’aide de l’Association pour les handicapés de la province de Quang Binh, Hô Kêt a pu apprendre la vannerie. Son assiduité, sa persévérance et son habileté lui ont valu le premier prix lors d’un concours organisé par son école professionnelle. Cette formation marquera un tournant décisif dans la carrière de Hô Kêt. De retour dans son village, il enseigne à ses voisins les techniques nécessaires pour pratiquer ce métier.

«Étant handicapé, je suis certes moins chanceux que les autres. Mais au moins, j’ai eu la chance de pouvoir apprendre un vrai métier pour gagner ma vie. La vannerie assure un revenu décent à ma famille et à mes voisins», dit-il.

Afin de commercialiser ses produits, Hô Kêt recourt aux réseaux sociaux comme Facebook et Zalo. Sophistiqués et résistants, ses plateaux, ses hottes et paniers se vendent comme des petits pains. Même des touristes étrangers se rendent chez le jeune artisan pour chercher des souvenirs à offrir à leurs proches.

Le courage et la créativité de Hô Kêt sont largement salués par Hô Thao, secrétaire de l’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh pour la commune de Trong Hoa.

«C’est un jeune homme courageux qui a su surmonter ses difficultés. Il a également aidé son entourage à avoir une vie meilleure», constate-t-il.

Les gardes-frontières du poste Ra Mai se rendent souvent chez Hô Kêt pour l’aider à rénover sa maison. Le major Cao Xuân Hoành, commissaire politique adjoint du poste Ra Mai, partage:

«Malgré son handicap, Hô Kêt a su devenir maître de son destin. Il peut gagner très bien sa vie grâce à la vannerie, un métier traditionnel de son ethnie. Il participe ainsi également à la préservation des pratiques ancestrales.»

En 2022, Hô Kêt figure parmi les 50 jeunes handicapés considérés comme les plus courageux du Vietnam. Il a également été honoré à plusieurs reprises par les autorités de Quang Binh pour son implication dans l’insertion sociale des handicapés locaux.-VOV/VNA