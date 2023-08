Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération et échanger des délégations avec les organes, ministères, secteurs et localités chinoises dans les domaines de l’édification du Parti et de l'économie, a affirmé Phan Van Mai, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti et président du Comité populaire de la ville.En recevant Ly Zhiyong, président de l'Association nationale chinoise pour la recherche sur l’édification du Parti, le 26 août à Hô Chi Minh-Ville , Phan Van Mai a hautement apprécié les réalisations récentes de la Chine. Il a souligné que l'échange de délégations et le partage d'expériences dans les domaines de l’édification du Parti et de la coopération politique et économique contribueraient à renforcer les relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.Phan Van Mai a déclaré qu'en tant que locomotive économique du Sud et de tout le pays, Hô Chi Minh-Ville entretenait des relations de coopération économique avec de nombreux investisseurs et partenaires chinois. Il a promis que la ville serait active dans la mise en œuvre des programmes de coopération entre les deux Partis et les deux États afin de promouvoir l'amitié entre les deux pays.Le président de l'Association nationale chinoise pour la recherche sur l’édification du Parti, Ly Zhiyong, s'est félicité des réalisations socio-économiques obtenues par le Vietnam ces dernières années sous la direction du Parti communiste du Vietnam, et a souligné que le Vietnam et la Chine présentaient de nombreuses similitudes et pouvaient sur cette base favorable partager bien des expériences.Ly Zhiyong a déclaré que les liens entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples se développaient de mieux en mieux grâce à des échanges et des visites réguliers, notamment de délégations des deux Partis et deux États. La Chine souhaite toujours travailler avec le Vietnam, dont Hô Chi Minh-Ville, pour mettre en œuvre efficacement les programmes de coopération, partager des expériences en matière de construction du Parti, de coopération économique, renforcer les échanges notamment de délégations. -VNA