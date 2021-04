Hô Chi Minh Ville (VNA) - Les 9, 10 et 12 avril, à l'Hôpital international franco-vietnamien (Hôpital FV) à Hô Chi Minh Ville, 146 médecins et personnels médicaux ont été vaccinés avec des doses d'AstraZeneca.

Vaccination anti-COVID-19 pour le directeur général de l’hôpital FV. Photo: CVN/VNA

Jusqu'à présent, l’Hôpital international franco-vietnamien (Hôpital FV) est l'un des rares établissements hospitaliers privés auxquels le ministère vietnamien de la Santé a attribué des doses du vaccin anti-COVID-19. Il faut dire que cet hôpital est classé établissement anti-épidémique de première ligne.



L'année dernière, alors que la pandémie faisait rage, l'Hôpital FV a été autorisé par le ministère de la Santé à effectuer des tests. Les premiers vaccins ont été administrés à un groupe de médecins participant au traitement des patients mis en quarantaine, au personnel de la zone de quarantaine et au personnel chargé des soins primaires.



Il y a aussi les membres du comité directeur de prévention du COVID-19 de l'hôpital, comprenant le directeur général, le directeur et le directeur médical adjoint, le directeur exécutif, le chef du service de contrôle des infections, qui ont également été vaccinés.



L'Hôpital FV a organisé une zone de vaccination et affecté du personnel en charge de la surveillance pendant les 30 minutes après l’injection.



Les nouveaux vaccinés devront signaler tous types de réactions dans les sept jours via un logiciel, conformément aux règlements du Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville. Jusqu'à présent, les 146 médecins et membres du personnel médical n'ont ressenti aucune réaction particulière.



Selon Pham Thi Thanh Mai, directrice exécutive de l'Hôpital FV, "dans le contexte où le nombre de doses du vaccin AstraZeneca est encore limité, le fait que l'hôpital FV s’en soit vu attribuer dès le début de la compagne de vaccination par le ministère vietnamien de la Santé est une grande source d'encouragement pour l’ensemble du personnel". -CVN/VNA