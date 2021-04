Photo d'illustration : VNA





Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Conseil de gestion des projets d'investissement et de construction de travaux routiers et le Service des Transports de Ho Chi Minh-Ville vont collaborer pour mettre en œuvre de nouveaux projets dans les temps à venir.



Le directeur adjoint du Service municipal des Transports, Phan Cong Bang, a indiqué que la mégapole du Sud et les provinces de Tay Ninh, Binh Phuoc, Binh Duong avaient tenu des réunions pour planifier la mise en œuvre des projets de construction des autoroutes Ho Chi Minh-Ville – Moc Bai et Ho Chi Minh-Ville – Thu Dau Mot – Chon Thanh.



La première devrait être mise en chantier en 2023 et achevée en 2025, alors que la seconde devrait commencer plus tard en raison d’un budget limité, a-t-il précisé.



En outre, le Conseil de gestion des projets d'investissement et de construction de travaux routiers et le Service des Transports de Ho Chi Minh-Ville comptent soumettre au Conseil populaire municipal pour expertise les projets de construction de l'intersection An Phu et d’infrastructures de transports pour la ville de Thu Duc.-VNA