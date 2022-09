Espace de présentation de plats du Sud lors du gala. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un gala intitulé "Tinh hoa gạo Việt" (Quintessence du riz vietnamien) a eu lieu dans la soirée du 7 septembre, dans le cadre du Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville 2022 (ITE-HCMC 2022).

Organisé par le Service municipal du Tourisme et des partenaires, le gala comprenait diverses activités culturelles et gastronomiques.

L’événement était l’une des premières activités de l’ITE-HCMC qui vise à promouvoir l’image du Vietnam, de Ho Chi Minh-Ville en particulier en tant que destination belle, riche en identité culturelle et hospitalière, selon Phan Van Mai, président du Comité populaire de la mégapole du Sud.

Espace de présentation de costumes traditionnels lors du gala. Photo: VNA

Placé sous le thème "Growing Forward Together" (Avancer ensemble), l'ITE-HCMC 2022 réunit plus de 200 exposants qui sont des compagnies aériennes, des hôtels, des centres de villégiature, des agences de voyage..., de 45 villes et provinces vietnamiennes ainsi que d'autres pays. L'événement a lieu du 8 au 10 septembre au Centre des congrès et des expositions de Saigon (SECC) dans le 7e arrondissement. -VNA