Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite être un modèle de coopération décentralisée entre le Vietnam et le Japon, a déclaré Phan Van Mai, président du Comité populaire municipal, lors d’une cérémonie marquant le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, dans la matinée du 20 septembre.Lors de cet événement organisé par le Comité populaire municipal, Phan Van Mai a indiqué qu’à ce jour, Hô Chi Minh-Ville avait établi des relations de coopération avec sept localités japonaises.Les relations avec les localités et partenaires japonais sont toujours l'une des principales priorités des autorités municipales, a-t-il souligné.Dans les temps à venir, Hô Chi Minh-Ville espère que le Japon continuera à promouvoir ses investissements dans les domaines potentiels tels que les infrastructures de production et de transport, la logistique, la santé et le développement urbain. La mégapole du Sud souhaite par ailleurs créer un nouveau modèle de coopération en matière d’aide publique pour le développement (APD) avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) via une combinaison dynamique de fonds de la JICA, du budget de la ville, des investissements d’entreprises et de la participation des utilisateurs des services.Présent à l’événement, Ono Masuo, consul général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que l’amitié et la coopération entre les deux pays se développaient bien dans de nombreux domaines tels que l'économie, la politique, la culture et les sports... à tous les niveaux. La visite au Vietnam du prince héritier Akishino et de la princesse Kiko marquera un nouveau tournant pour les relations Japon-Vietnam.Selon le Consul général du Japon, pour l’heure, plus de 1.000 entreprises japonaises investissent à Ho Chi Minh-Ville et dans d’autres localités du Sud. Ono Masuo a souhaité continuer à coopérer avec Ho Chi Minh-Ville pour développer davantage l'amitié et la coopération entre les deux pays.-VNA