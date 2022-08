Ho Chi Minh-Ville vue d'en haut. Photo: VNA

Ho Chi Minh Ville (VNA) - De janvier à août, Ho Chi Minh Ville a attiré 2,71 milliards de dollars de capitaux d'investissements directs étrangers (IDE), en hausse de 24,4%en glissement annuel.

Plus précisément, le capital nouvellement enregistré est estimé à 309,4 millions de dollars (-17,6%), les investissements additionnels à 1,47 milliard de dollars (+127,3%), et les apports en capital et achats d'actions par les investisseurs étrangers à 925,68 millions de dollars (-19,7%).

Photo d'illustration: VNA

Selon le Département des investissements étrangers (ministère du Plan et de l'Investissement), au cours des huit premiers mois de 2022, Hô Chi Minh-Ville s'est classé premier parmi les villes et provinces du Vietnam en termes d'attration d'IDE, avec 16,1% du total des capitaux d'investissement injectés dans le pays. -VNA