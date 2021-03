Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité de Ho Chi Minh-Ville pour les affaires des Vietnamiens d'outre-mer doit continuer à bien jouer son rôle et bien accomplir sa mission de donner des conseils pour s'occuper des « Viet kieu » pauvres.

C’est en ces termes que s’est exprimé le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Duong Anh Duc, lors d’une conférence sur la mise en œuvre des orientations et tâches en 2021 du Comité municipal pour les affaires des Vietnamiens d’outre-mer, tenue le 18 mars.

Selon lui, ce Comité devrait également servir de passerelle entre les dirigeants de la mégapole du Sud et les Vietnamiens d’outre-mer, intensifier la communication et la sensibilisation sur les préconisations du Parti et les politiques de l'État.

Présent à l’événement, l’ambassadeur Luong Thanh Nghi a reconnu les réalisations du Comité en 2020, qui avaient contribué à favoriser la participation de la diaspora au développement national.

Il a demandé au Comité municipal pour les affaires des Vietnamiens d'outre-mer de développer ses réalisations, à continuer à aider les Vietnamiens d'outre-mer à poursuivre les activités culturelles traditionnelles et à favoriser leur participation au développement de la ville et du pays. -VNA