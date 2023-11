Entrevue entre le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, et le secrétaire du Comité du Parti de Shanghai, Chen Jining. Photo: VNA Entrevue entre le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, et le secrétaire du Comité du Parti de Shanghai, Chen Jining. Photo: VNA

Pékin (VNA) - Une délégation de Hô Chi Minh-Ville, conduite par le secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyen Van Nen, s'est entretenue le 14 novembre avec Chen Jining, secrétaire du Comité du Parti de Shanghai, dans le cadre d'un voyage de travail du 13 au 18 novembre en Chine.Le responsable de Ho Chi Minh-Ville a exprimé sa joie du développement positif des relations entre les deux Partis et les deux pays depuis la visite historique en 2022 en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong. Il a déclaré que le Vietnam attachait toujours une grande importance à la promotion des relations de partenariat stratégique intégral Vietnam - Chine, qui constitue une politique cohérente, un choix stratégique et une priorité absolue de ses affaires étrangères.En accueillant la délégation, Chen Jining a souligné que les deux partis et les deux États avaient renforcé leurs liens dans tous les domaines et que, dans ce cadre, Shanghai et Ho Chi Minh-Ville avaient signé de nombreux accords de coopération.Il a informé la délégation vietnamienne du développement socio-économique de Shanghai ces dernières années et a souhaité continuer à renforcer les relations bilatérales.Chen Jining a affirmé que les deux villes présentent de nombreuses similitudes et qu'il existe encore de nombreuses possibilités de collaboration dans de nombreux domaines, contribuant ainsi à la mise en œuvre de perceptions communes de haut niveau pour le développement stable, sain et durable des relations entre les deux pays et les deux villes.Après les discussions, les dirigeants des deux villes ont assisté à la signature d'un mémorandum d'accord sur les échanges amicaux et la coopération entre la section du Front de la Patrie du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et le Comité de Shanghai de la Conférence consultative politique du peuple chinois, et d’un autre mémorandum entre les forcesde la police des deux villes.A cette occasion, la compagnie d’aviation vietnamienne Vietjet a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne reliant Ho Chi Minh-Ville et Shanghai à partir du 1er décembre prochain.Les dirigeants des deux villes ont conjointement félicité Vietjet pour cette nouvelle liaison, qui débutera ses premiers vols le 1er décembre prochain, avec sept allers-retours par semaine.Avec une durée de vol d'un peu plus de 4 heures par trajet, ces vols répondront aux besoins de voyage des résidents, des touristes et des hommes d'affaires entre Shanghai et Hô Chi Minh-Ville, en offrant des horaires de voyage pratiques et des tarifs abordables.