Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong (droite), et le gouverneur de Nagano, Abe Shuichi. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, a exprimé l’espoir que la mégapole du Sud et la préfecture japonaise de Nagano disposeraient de programmes de coopération plus concrètes dans les temps à venir.

Lors d'une réception du gouverneur de Nagano, Abe Shuichi, le 15 août à Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong a déclaré que la ville était prête à coopérer avec la préfecture japonaise dans le cadre des programmes de promotion du tourisme.

Ho Chi Minh-Ville appelle les entreprises de Nagano à investir dans la ville dans les domaines du développement de l'énergie verte et du règlement de la pollution de l'environnement, et à partager leur expérience dans la mise en œuvre de modèles de soins de santé et d'éducation et de formation, a-t-il déclaré.

Le responsable de la mégapole du Sud a suggéré aux autorités de Nagano de créer des conditions favorables permettant aux Vietnamiens de travailler et d’étudier dans le pays hôte, contribuant ainsi à la consolidation et au développement de l’amitié entre les deux localités, ainsi qu’entre les deux pays en général.

Pour sa part, Abe Shuichi a déclaré que Ho Chi Minh-Ville et Nagano devraient renforcer la coopération dans les domaines où les deux localités ont un potentiel, et transformer leur mémorandum d’accord de coopération en projets concrets.

Nagano souhaite renforcer la coopération avec Ho Chi Minh-Ville dans les domaines du travail, du développement énergétique, de la protection de l'environnement, de la promotion du tourisme, de l'éducation et de la formation, a-t-il annoncé.

Abe Shuichi a ajouté que Nagano participerait à une foire internationale du tourisme organisé en septembre prochain par Ho Cho Minh-Ville, précisant que la préfecture japonaise espérait atteindre des programmes de coopération spécifiques avec ses partenaires vietnamiens dans le tourisme.

Nagano étudie des programmes de soutien de la communauté vietnamienne dans la préfecture, a déclaré Abe Shuichi, soulignant que Nagano souhaitait accueillir davantage d'étudiants et de travailleurs vietnamiens.

En août 2019, 14 entreprises de Nagano avaient investi à Ho Chi Minh-Ville, totalisant un capital enregistré de 230 millions de dollars.-VNA