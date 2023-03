Délégués des deux parties lors de la rencontre. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a reçu le 28 mars le vice-ministre sud-coréen de l’Environnement, Kum Hang Seung, en visite de travail dans la mégapole du Sud du Vietnam.



Informant le vice-ministre sud-coréen de la situation socio-économique de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai a indiqué que sa ville souhaitait étudier des expériences de la République de Corée pour atteindre les objectifs de développement durable.



Ho Chi Minh-Ville souhaite coopérer avec des entreprises et des partenaires sud-coréens dans le traitement des eaux usées, des déchets et de la pollution de l'air, a-t-il affirmé.



Prenant note de la proposition de coopération dans le domaine de l'environnement du dirigeant du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, le vice-ministre sud-coréen de l’Environnement a déclaré que son pays était prêt à partager des expériences dans la gestion de l'eau propre et le traitement des eaux usées avec Hô Chi Minh-Ville.



Selon lui, la République de Corée est prête à soutenir l'organisation de cours de courte durée pour améliorer la qualité des ressources humaines de Ho Chi Minh-Ville. Par ailleurs, plusieurs entreprises sud-coréennes souhaitent que Ho Chi Minh-Ville crée des conditions favorables pour qu’elles puissent participer à des projets environnementaux et de traitement des eaux usées sur son sol. -VNA