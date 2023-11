Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville espère travailler avec les localités chinoises, en particulier celles qui ont établi des relations d’amitié et de coopération avec la ville pour promouvoir la coopération et tirer parti du potentiel de coopération, notamment dans le domaine économique et commercial pour l’intérêt des deux peuples vietnamien et chinois.

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, lors d'une réunion avec le ministre chinois du Commerce Wang Wentao, en visite de travail dans la mégapole du Sud.

Nguyen Van Nen a souligné que les deux parties doivent mettre en œuvre des activités pratiques, notamment dans le domaine économique et commercial, créant des conditions favorables à la production et aux activités commerciales des entreprises et des habitants.De son côté, le ministre chinois du Commerce Wang Wentao a déclaré que cette visite de travail à Hô Chi Minh-Ville visait à booster les relations de coopération économique et commerciale entre la Chine et le Vietnam en général, ainsi que les localités des deux pays en particulier, contribuant ainsi à la concrétisation de l’option de coopération des deux Partis et des deux États dans le domaine de l’économie et du commerce.Selon le ministre Wang Wentao, la Chine encourage et crée toujours les conditions aux entreprises ayant le potentiel à investir et élargir leurs investissements au Vietnam , notamment à Hô Chi Minh-Ville.Appréciant l'attractivité de Hô Chi Minh-Ville pour les investisseurs, M. Wang Wentao a déclaré qu'en plus des domaines de coopération traditionnels, les deux parties peuvent se concentrer sur la promotion de nouveaux domaines potentiels tels que la coopération économique numérique, l'économie verte, ...