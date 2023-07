Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Jusqu’au mois de juin 2023, Singapour reste toujours le premier investisseur étranger au Vietnam avec plus de 3 milliards de dollars américains, ce qui représente environ 22,3 % du total des investissements directs étrangers (IDE).

Le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, lors de l’événement. Photo: thoidai



En particulier, Hô Chi Minh-Ville est toujours la première destination de ces investisseurs. Leurs projets et 14 parcs industriels Vietnam - Singapour ont apporté des contributions significatives aux infrastructures de transport, au système logistique, à l’industrie alimentaire, à la banque, au commerce électronique et à la vente au détail au Vietnam.

Le 28 juillet, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé une cérémonie pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Singapour (1er août 1973 - 1er août 2023).

Cet évènement a vu la présence de Phan Van Mai, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, et Jaya Ratnam, ambassadeur de Singapour au Vietnam.

Lors de son discours, Phan Van Mai a déclaré que son pays avait investi dans 140 projets à Singapour, d’un capital social total de plus de 586 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que FPT, VinGroup, Vinamilk, PetroVietnam, Masan, et VietJet Air.

Jusqu’en 2022, Singapour comptait 3 095 projets d’investissement dans 51 des 63 provinces et villes du Vietnam, avec un capital social total d’environ 70,8 milliards de dollars.

Ceux-ci s’articulent principalement autour de la transformation, de la fabrication, de l’immobilier et de la distribution d’électricité, de gaz et d’eau.

En particulier, Hô Chi Minh-Ville abrite le plus grand nombre de projets d’investissement des investisseurs singapouriens dans l’ensemble du pays, avec plus de 1 700 projets, d’un fonds d’investissement total enregistré de plus de 14 milliards de dollars.

«Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville et Singapour ont toujours coopéré activement dans les politiques publiques et l’urbanisme. Singapour soutient régulièrement la mégapole du Sud pour améliorer les capacités du personnel grâce à des programmes de formation du Fonds Temasek et de l’École de politique publique Lee Kuan Yew», a déclaré Phan Van Mai.

Le responsable s’est déclaré convaincu que le développement dynamique des relations entre Hô Chi Minh-Ville et Singapour sera une force motrice importante du développement durable des relations entre le Vietnam et Singapour dans les temps à venir, contribuant ainsi à la paix et à la prospérité de la région Asie-Pacifique et du monde.

«Les relations entre le Vietnam et Singapour se sont renforcées plus fort que jamais au cours des 50 dernières années. Cela s’observe dans tous les domaines tels que la politique, l’économie, l’éducation et la culture, ce qui a démontré la vision, la détermination et la ténacité des deux pays», a plaidé Roy Kho, consul général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville.

Selon le diplomate singapourien, Hô Chi Minh-Ville reste toujours la première destination des investisseurs singapouriens au Vietnam, dont Singapore International Airlines propose environ 40 vols par semaine entre Singapour et Ho Chi Minh-Ville. Dans les temps à venir, cette campagnie augmentera de 6 vols par jour.

«Singapour et le Vietnam ont signé un protocole d’accord sur la coopération dans le développement de l’économie verte et de l’économie numérique. Cela offrira de nouvelles opportunités pour porter les relations bilatérales dans l’énergie, le développement durable, les infrastructures, l’économie numérique, la transformation innovante, et les crédits carbone à une nouvelle hauteur. Cette coopération renforcera les relations entre le Vietnam et Singapour et jettera une base solide pour de nouveaux domaines de coopération au cours des 50 prochaines années», a-t-in encore indiqué. – NDEL/VNA