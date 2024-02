Plus de 97% des ouvriers ont repris le travail après le Têt . Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Plus de 98% des entreprises installées dans les zones industrielles (ZI) et les zones franches (ZF) à Hô Chi Minh-Ville ont ouvert le 19 février leurs portes, avec plus de 97% des travailleurs retournant au travail, après les vacances du Têt traditionnel 2024.

La situation d’emploi après les vacances du Têt n’a pas beaucoup changé et le taux des travailleurs retournant au travail reste élevé, a déclaré Lâm Ngoc Mân, vice-président du Syndicat des ZI et des ZF de Hô Chi Minh-Ville.

Selon Nguyên Phuoc Dai, président du syndicat de la Sarl Juki Vietnam implanté dans la ZF de Tân Thuân, tous les travailleurs sont retournés à l'usine.

De nombreuses entreprises appartenant à l'Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville et à l'Association mécanique et électrique de la ville ont redémarré très tôt leur production et leurs activités commerciales pour répondre à la demande du marché et aux commandes précédemment signées.

100% des travailleurs (près de 5 000 personnes) de la Société par actions de production de plastique Duy Tân installée à l’arrondissement de Binh Tân sont retournés au travail dans ses cinq usines (à Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Long An) le 15 février (5ème jour du premier mois lunaire).

De même, le syndicat de la Sarl PouYuen Vietnam, l'entreprise comptant le plus grand nombre de travailleurs à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que près de 100 % des travailleurs étaient au travail. -VNA