Des enfants lors de l’édition 2018 de la Fête de Phú My Hung. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Avec pour thème "Journée d'été vibrante", la 10e Fête de l'agglomération de Phu My Hung 2019 aura lieu le 27 mai de 08h00 à 18h00, au bord du lac Ban Nguyêt dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.



L’entrée sera gratuite avec plus de 30.000 cadeaux pour les enfants. Ces derniers pourront participer aux 35 jeux sur les métiers, les sciences, les arts, l’activité physique et les jeux folkloriques. Toutes ces activités aideront les enfants à découvrir leurs talents, promouvoir leurs capacités de réflexion, renforcer leur esprit collectif.



Cette fête annuelle est organisée lors de la Journée internationale de l'enfance (1er juin) et de la Journée de la famille au Vietnam (28 juin). Elle a pour objectif de construire un terrain de jeu unique, intéressant et enrichissant... afin que les enfants aient la possibilité de jouer avec plaisir, d’expérimenter et d'explorer.



Dans le cadre de cette fête annuelle, la compagnie Phu My Hung organisera le 4e concours ''Les jeunes talents de Phu My Hung'', destiné aux enfants de 4 à 15 ans désireux de montrer leurs talents dans le chant, la danse, la musique, les arts martiaux, la magie... sous forme individuelle ou collective.



La sélection aura lieu samedi 25 mai de 14h00 à 17h00, au bord du lac Ban Nguyêt. Le jury sélectionnera les 11 meilleurs numéros pour la finale qui aura lieu le lendemain, jour officiel de la 10e Fête de Phú My Hung.



Le comité d’organisation souhaite que les enfants aient plus d'opportunités d'explorer leurs talents, d'apprendre ensemble et d’avoir plus confiance dans la vie. Il espère également les aider à nourrir et développer leurs rêves.-CVN/VNA