De nombreuses œuvres du Président Ho Chi Minh sont présentées à l'Espace culturel Ho Chi Minh à l'ancienne pagode Long Hoa. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un Espace culturel Ho Chi Minh a été inauguré le 22 septembre à l'ancienne pagode Long Hoa, dans le 7e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

L'espace présente les photos et documents les plus emblématiques sur la vie et la carrière révolutionnaire du grand leader vietnamien.

Les visiteurs peuvent scanner le code QR et accéder à l'application "Ho Chi Minh Cultural Space" pour en savoir plus sur le défunt président en vietnamien, anglais et coréen.

L'application propose plus de 40 films, pièces de théâtre et chansons ainsi que des photos et enregistrements audio de discours prononcés par le Président Ho Chi Minh. Un espace du musée Ho Chi Minh au format 3D est également accessible.

Ces derniers mois, de nombreux organes et organisations de la mégapole du Sud ont ouvert leur propre Espace culturel Ho Chi Minh dans le cadre des efforts visant à concrétiser la Résolution du 11e Congrès de l’organisation du Parti. -VNA