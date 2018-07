Plus de 60 jeunes participent à la colonie de vacances d’été des jeunes Viet Kieu 2018. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – "Fierté de la mer et des îles de la Patrie" tel est le thème de la colonie de vacances d’été des jeunes Viet Kieu et de ceux de Ho Chi Minh-Ville en 2018, qui a été inauguré le 23 juillet dans la mégapole du Sud.

La colonie de vacances, qui a lieu du 23 au 26 juillet, réunit plus de 60 jeunes venus de dix pays, à savoir le Cambodge, le Laos, les Etats-Unis, la Russie, la Thaïlande, la Malaisie, l’Allemagne, l’Ukraine, le Canada, la Pologne, à quoi s'ajoutent des jeunes locaux.

S’adressant lors de la cérémonie d’ouverture, le chef du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer Phung Cong Dung s’est déclaré satisfait que de plus en plus de jeunes Viet Kieu reviennent sur leur terre d’origine pour participer à cet événement. Une bonne occasion pour ces jeunes vivant à l’étranger de se rencontrer et de partager leurs sentiments à l’égard du pays de leurs ancêtres.

Durant leur séjour, les jeunes Viet Kieu visiteront le centre de soins et de patronage des enfants de l’arrondissement de Go Vap, le jardin "Vuon uom giac mo Vietnam" (Pépinière de rêve du Vietnam) du docteur Nguyen Tri Dung, l’Institut d'océanographie de Nha Trang dans la province de Khanh Hoa, et puis auront un échange avec les cadres et soldats de la brigade des sous-marins 189.

Ils apprendront à faire des plats vietnamiens au collège du tourisme et de l'hôtellerie SaigonTourist (SaigonTourist hospitality college).

Organisée par le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer et le Comité municipal de la Jeunesse communiste Ho Chi Minh, ce camp d’été annuel est une passerelle permettant aux jeunes Viet kieu de se reconnecter avec leur terre d'origine. -VNA