Achat des cadeaux à l'occasion du jour de la Saint-Valentin. Photo: Vietnam +

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 14 février, le troisième jour de l’an lunaire du Buffle, est aussi le jour de la Saint-Valentin. Cependant, le marché des biens de consommation à Ho Chi Minh-Ville est toujours calme. Le pouvoir d'achat n'a augmenté que légèrement dans certaines catégories.

Cette année, la Saint-Valentin fait partie des jours fériés du Nouvel An lunaire. Par conséquent, de nombreuses entreprises commerciales sont inactives car les employés sont toujours en vacances.

Le marché aux fleurs, un article incontournable de la Saint-Valentin, n'est pas aussi passionnant que des dernières années. Cette année, l'offre de certains types de fleurs est limitée. Parallèlement à cela, le coût élevé du transport, de la préservation et de l'embauche des travailleurs pendant les vacances du Têt a poussé de nombreux commerçants à ne pas investir dans cet article.

Sur le marché des bijoux, la Compagnie de joaillerie Phu Nhuân a lancé un service spécial: les clients doivent uniquement réserver à l'avance et prendre rendez-vous et les cadeaux seront livrés au destinataire.

Selon des services et secteurs de la mégapole du Sud, le marché des biens de consommation au 3e jour du Nouvel An lunaire est relativement stable en termes d'offre et de prix.

Le pouvoir d'achat sur le marché des biens de consommation est resté à un niveau bas par rapport aux jours normaux. -VNA