Hanoi, 17 juillet (VNA) - Avec l'aval des autorités vietnamiennes, le gouvernement français a acheminé des doses de vaccins anti-COVID-19 au Vietnam à destination de la communauté française.

C’est l'hôpital FV qui a reçu la confiance du consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville pour se charger de la vaccination de près de 5.000 Français vivant dans le Sud du Vietnam.

L'hôpital FV est choisie pour vacciner la communauté française au Vietnam.

La vaccination est proposée à l’ensemble des citoyens français âgés de plus de 18 ans et à leur conjoint (marié ou pacsé), ainsi qu’aux agents du corps diplomatique français au sens large et à leur conjoint.Le consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville est chargé de réceptionner le vaccin anti-COVID-19 à l'aéroport de Tân Son Nhât sous l'autorisation du ministère vietnamien de la Santé. Le vaccin que le gouvernement français expédie au Vietnam pour cette campagne de vaccination est le mRNA produit par Moderna.L'hôpital FV recevra ces vaccins et sera chargé de leur stockage. C'est durant la troisième semaine de juillet que les Français pourront y être vaccinés.Actuellement, le service pharmaceutique de l'hôpital FV est chargé du stockage et de la conservation des vaccins suivants : 800.000 doses d'AstraZeneca avec une température requise de 2° à 8°C ; 200.000 doses de Moderna avec des exigences de température de moins 40°C à moins de 20°C ; et 600.000 doses de Pfizer avec des exigences de température allant de moins 90°C à moins 60°C.Les vaccinations seront effectuées à l'hôpital FV entre 08h00 et 17h00 du lundi au vendredi et de 08h00 à 12h00 le samedi. Environ 500 personnes devraient y être immunisées par jour. Les premières doses seront injectées sur une période de dix jours environ. La deuxième injection sera administrée quatre semaines après la première.Jusqu'à présent, répondant à l'appel du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, l'hôpital FV a vacciné en cinq jours plus de 6.800 personnes dans cinq lieux distincts de la mégapole du Sud. Il a reçu de nombreux compliments et remerciements de la part du Service municipal de la santé, du Centre de contrôle des maladies de la ville, ainsi que des unités qui ont reçu des injections.Avant le début de la campagne de vaccination, le FV a activement formé une équipe de médecins et d'infirmières de manière méthodique, afin que tous puissent maîtriser les procédures de prévention des infections, le processus de vaccination en général et ceux anti-COVID-19 en particulier.Le personnel chargé de la vaccination est doté d'équipements de protection conformes aux normes internationales (notamment des masques N95, des lunettes anti-goutte et des gants antibactériens) afin d'assurer à la fois la sécurité et le confort pour les soignants et les patients.Depuis l'apparition du COVID-19 au Vietnam, l'hôpital FV se tient toujours aux côtés du gouvernement et de la population dans la prévention et le contrôle de l'épidémie. En avril 2020, il fut le premier hôpital privé au Vietnam autorisé par le ministère vietnamien de la Santé à effectuer des tests PCR. Disposant d’installations de pointe et de ressources humaines compétentes, l' hôpital FV est un établissement de premier plan dans la lutte contre la pandémie. - CVN/VNA