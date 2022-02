Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a annoncé que 4.850 entreprises de la ville avaient repris leurs activités en janvier, en hausse de 36,3 % sur un an et de près de 500 % sur un mois.

Au cours du mois, plus de 3.190 nouvelles entreprises ont été créées, soit une augmentation de 24,6% en glissement annuel, tandis que 382 ont été dissoutes, en baisse de 7,73% en variation annuelle et de 27,2% en glissement mensuel.

Les activités de nombreuses entreprises ont connu des signes positifs en janvier. La zone de hautes technologies de Saigon (Saigon Hi-tech Park), par exemple, a rapporté une valeur de production de plus de 1,65 milliard de dollars et une valeur d'exportation de 1,54 milliard de dollars, toutes deux en hausse de 5 % en variation annuelle.

En outre, la valeur de production agricole, sylvicole et halieutique/aquacole de la ville en janvier a augmenté de 1,5 % en glissement annuel.

La plus grande ville vietnamienne a également connu une augmentation en glissement annuel de 19,5 % de ses recettes budgétaires en janvier, s'élevant à 47.800 milliards de dongs (2,1 milliards de dollars).

En février, la ville adoptera diverses mesures pour s'adapter de manière sûre et flexible et contrôler efficacement la pandémie de COVID-19, continuera à améliorer la qualité de la gouvernance urbaine et de l'environnement d'investissement et soutenir les entreprises. -VNA