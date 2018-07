Photo : http://www.sggp.org.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Selon le Département général des statistiques (DGS), le chiffre d’affaires du commerce de détail et des services de Ho Chi Minh-Ville au premier semestre est estimé à 510 billions de dôngs (plus de 22 milliards de dollars), soit une hausse de 12,5% en un an.

Entre janvier et juin, le secteur du tourisme de la mégapole du Sud est monté en puissance grâce à de plus grands efforts dans l’organisation d’événements culturels et touristiques. Un plus grand professionnalisme a permis à la ville d’accueillir davantage de touristes. Depuis janvier, Ho Chi Minh-Ville a accueilli 3,8 millions d’arrivées internationales, soit une augmentation de 26,5% en un an. Le chiffre d’affaires a atteint environ 62.600 milliards de dôngs (2,7 milliards de dollars), soit une progression de 15,7%.

Au niveau national, le chiffre d’affaires du commerce de détail et des services au premier semestre est estimé à 2.100 billions de dôngs (environ 91,3 milliards de dollars), soit une hausse de 10,7% en un an. -VNA